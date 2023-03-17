Число фишинговых сайтов выросло в три раза

До 5,2 тысяч за год, рассказали «Известиям» в Координационном центре доменов.

В январе-феврале 2023 года в зонах .ru и .рф выявлено 5,2 тыс. фишинговых ресурсов – сайтов мошенников, которые мимикрируют под известные бренды. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,85 тыс.).

– Одной из причин этого стала неразбериха с SSL-сертификатами, возникшая после отказа западных удостоверяющих центров от работы в нашей стране, – отметил директор АНО Андрей Воробьев.

До февраля 2022 года SSL-сертификаты выдавали зарубежные удостоверяющие центры. Значок замка слева от адресной строки сайта подтверждает наличие такого сертификата и гарантирует, что пользователь находится на чистом сайте, не представляющем опасности. Но после введения санкций зарубежные центры отказались работать со многими ресурсами – прежде всего тех крупных компаний, которые попали под ограничения. В итоге отличить настоящий сайт от фишингового стало сложнее.