Эксперты рассказали, как увеличить китайский турпоток в Иркутскую область

Улучшить качество интернета, установить санзоны и включить в меню блюда китайской кухни – представитель азиатской туркомпании рассказал об основных неудобствах отдыха на Байкале.

Как пояснил генеральный директор ООО «ГК «РАМЕС» Игорь Лиманский, о встрече попросила Ассоциация китайских турфирм, которой важно показать своим клиентам заинтересованность официальных властей России в развитии деловых контактов с КНР, гостеприимность и доброжелательность жителей Прибайкалья. Турбизнесу Приангарья также желательна обратная связь от гостей из Поднебесной о качестве сервиса и организации питания, о том, какие экскурсии вызывают у них наибольший интерес и что можно улучшить.

«С 2018 года, когда я впервые побывала на Байкале, пейзажи стали гораздо красивее. Возможно, потому что туристов сейчас меньше. На Ольхоне раньше вообще отсутствовали туалеты. Теперь ситуация улучшилась, но не настолько, насколько бы хотелось. И скорость интернета оставляет желать лучшего. Сразу хочется похвастаться родным красивыми фото, но нет возможности их оперативно отправить», – делится впечатлениями Тань Цзилин, представитель туркомпании «GZL international Travel Service Co., Ltd».

Что касается питания, то в китайцы готовы есть местную еду. Например, на Ольхоне, где невозможно организовать китайскую кухню. Были высоко оценены уха и суп с тушенкой, которые им приготовили сопровождающие. Тем не менее, в городской гостинице следовало бы иметь выбор, так как в целом жители Поднебесной привыкли есть рис. Также обсудили проблемы, возникшие с оплатой покупок банковскими картами. Общеизвестный факт, как жители Поднебесной привыкли к безналичной оплате. Поэтому для них было очень неожиданно, что потребовались наличные, которых с собой было недостаточно.

Каковы же ожидания по динамике числа туристов из Китая в Прибайкалье? По словам Тань Цзилин, Байкал настолько замечательное место отдыха, что как только восстановятся авиасообщение и возможность путешествовать по спискам без виз, поток туристов в «допандемийном» количестве восстановится за полгода.

«Больше всего в путешествиях запоминаются бытовые сложности. Их количество нужно уменьшать. Это задача и для отвечающих за туристическую инфраструктуру властей, и для владельцев гостиниц», – отметил Игорь Лиманский, поблагодарив членов делегации за конструктивную критику, которая важнее хвалебных речей в отношении красоты природы.