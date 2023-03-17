СберСтрахование стала страховой компанией года по версии Банки.ру

Компания СберСтрахование стала победителем премии Банки.ру в номинации «Страховая компания года». Эксперты и пользователи высоко оценили достижения и надёжность страховой компании, количество и качество цифровых продуктов, функциональность мобильного приложения и другие аспекты её работы в 2022 году.

СберСтрахование предоставляет высокий уровень клиентского сервиса, постоянно модифицирует существующие и внедряет новые программы. Это приносит свои плоды: по итогам 2022 года клиенты оформили на 41% больше полисов, чем в 2021 — 12,5 млн. Наибольшей популярностью пользовались страхование денежных средств на банковских картах и счетах, ипотечное и добровольное страхование жилья. За прошлый год СберСтрахование урегулировала более 100 тыс. событий. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в феврале 2023 года подтвердило наивысший рейтинг финансовой надежности компании (ruAAА).

Также в мае 2022 года СберСтрахование представила инновационный продукт «Защита на любой случай» — надёжную защиту от самых распространённых рисков в одном полисе. Благодаря программе в одном полисе можно застраховать жильё, деньги на картах и счетах, обеспечить себя и близких защитой от несчастного случая либо выбрать оптимальную комбинацию этих рисков. Таким образом, клиенты самостоятельно выбирают наполнение полиса, что не просто удобно, но и выгодно: если выбрать два риска, скидка составит 10%, три — 15%. Подписка СберПрайм даст дополнительную скидку 10%, и тогда максимальная совокупная выгода достигнет 25%.

Александр Гогленков, заместитель генерального директора СберСтрахования:

«Наша цель — стать максимально клиентоцентричной компанией. Мы даём людям уверенность в будущем — гарантию того, что, если произойдёт страховой случай, клиент получит быструю и справедливую компенсацию, которая покроет непредвиденные расходы и поможет сохранить спокойствие. И мы гордимся тем, что по итогам 2022 года мы выплатили нашим розничным клиентам в 2,2 раза больше средств, чем в 2021-м, — 5 млрд рублей. Мы всегда рядом с пользователями, мы хотим, чтобы они активнее обращались за выплатами, мы хотим выплачивать больше и развиваем цифровые сервисы, чтобы сделать процесс урегулирования ещё более простым и удобным».