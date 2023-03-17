СберНПФ: 28 лет на пенсионном рынке

17 марта Негосударственному пенсионному фонду Сбербанка (СберНПФ) исполняется 28 лет. Сегодня это крупнейший НПФ России, который не раз становился лауреатом авторитетных финансовых премий и входит в топ-10 лучших российских негосударственных пенсионных фондов.

Более 10 млн человек уже доверили свои пенсионные накопления СберНПФ. Около 1,5 млн россиян с помощью индивидуальных пенсионных планов копят в фонде на будущую негосударственную пенсию. Кроме того, больше 800 компаний страны участвуют в корпоративной пенсионной программе фонда.

СберНПФ лидирует в сфере технологичных цифровых решений. Большинство инновационных сервисов и продуктов фонда оцифрованы, и клиенты могут получить их дистанционно. Например, на сайте НПФ клиент может оформить заявление на получение документов, обновить свои персональные данные, подать заявления на назначение выплат и др. Для клиентов, которые только задумываются о своём финансовом благополучии и хотят больше узнать о будущей пенсии, в мобильном приложении СберБанк Онлайн заработал раздел «Пенсия и сервисы СберНПФ». Благодаря ему россияне могут онлайн выяснить размер своей пенсии, рассчитанной на текущий момент, и узнать, как её увеличить, воспользовавшись финансовыми инструментами фонда. Сервис посетили уже 40 млн россиян.

Достижения фонда оценивают как клиенты, так и профессиональное сообщество. СберНПФ стал лауреатом нескольких отраслевых премий за запуск цифровых сервисов (премии «Best Fincome», «Digital Leaders Award», «Время инноваций» и др.). Фонд также был отмечен медиахолдингом РБК и рейтинговым агентством НКР (Национальный кредитный рейтинг) как компания, придерживающаяся принципов устойчивого развития.

Команда фонда и дальше будет работать над повышением качества своих услуг, стремясь достичь главной цели — помочь клиентам обеспечить себя достойной пенсией.