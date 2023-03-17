Ветераны Братской ГЭС просят губернатора Иркутской области ввести справедливый тариф на электроэнергию для борьбы с «серыми» майнерами

Ветераны Братской ГЭС обратились к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву с просьбой принять меры по введению справедливого тарифа на электроэнергию для борьбы с «серыми» майнерами. Письмо есть в редакции SIA.RU.

Они обращают внимание главы региона на прогнозируемый энергодефицит в Иркутско-Черемховском и Тулуно-Зиминском районах.

– Главной гордостью для нас энергетиков всегда являлось то, что мы построили энергосистему, полностью способную обеспечить регион самой дешевой электроэнергией. Каково же было наше удивление, когда в начале 2023 года на правительственном уровне заявили о прогнозируемом в ближайшее время энергодефиците, – пишут они в письме.

По их мнению, главная причина сложившейся ситуации – теневые майнеры.

– Потребление на бытовых сетях растёт в геометрической прогрессии, как и количество пожаров, на которых гибнут люди и, что особенно страшно, дети, сетевое хозяйство работает на износ. Ради чего страдают люди, которые даже не знают, что такое майнинг? – спрашивают авторы письма.

Они уверены, что введение справедливого тарифа позволит «обезопасить людей от аварий и пожаров на сетях, связанных с майнерскими перегрузками, и остановить беспредел нелегальных майнеров».

– Мы изучили предлагаемую инициативу по введению справедливого тарифа, благодаря которому область сможет развиваться, без опасений, что майнеры незаконно забирают огромную долю электроэнергии, подвергая опасности не только свои жизни, но и энергообеспечение обычных людей. Такой тариф поможет сохранить преимущество в виде самой дешевой в Сибири стоимости электроэнергии для жителей Иркутской области. Он будет применен только для тех, кто использует свыше 12 000 киловатт в час зимой и 6000 киловатт в час в осенне-весенний и летний периоды. При таких границах подавляющее большинство жителей будут защищены от повышения стоимости энергии и риска остаться без света и тепла, а у энергетической системы области появятся дополнительные средства для развития энергосистемы, – резюмируют ветераны Братской ГЭС.

Напомним, за 2022 год потребление электроэнергии в Иркутской области составило рекордные 64,3 млрд кВт/ч, что на 8,6% выше уровня 2021 года. По приросту энергопотребления регион по итогам 2022 года занял второе место в РФ. Анализ причин стремительного роста потребления рассматривали на заседаниях различного уровня. В Минэнерго заявили, что «региону нужны дополнительные мощности», в ведомстве рассматривают вариант строительства нового объекта генерации.

Кроме того, федеральные власти заявляют о необходимости ввести майнинг в правовое поле. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму. По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, документ будет принят в первом полугодии 2023-го, а с июля норма начнет действовать.