Иномарка с тремя людьми в салоне провалилась под лед Байкала

Провал автомобиля Toyota Camry Gracia произошел сегодня в проливе Малое море на озере Байкал в Иркутской области – в салоне транспорта, по предварительным данным, находились три человека, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Инцидент случился в 15:30. Машина ехала по льду между Курмой и Сармой. Ориентиром ей послужила дорога, накатанная «Хивусами».

«Людям удалось выбраться из тонущего автомобиля. Спасателей водитель дожидался на берегу в машине очевидцев, которые оказали ему помощь – дали сухую одежду», – сообщили в ведомстве.

Мужчину привлекут к ответственности – он двигался по льду вне переправы.