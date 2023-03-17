Набиуллина: Ситуация с банкротствами банков США и Европы не влияет на Россию, но добавляет неопределенности

Ситуация в банковской системе США и Европы напрямую не влияет на российский финансовый сектор, но добавляет неопределенности относительно дальнейшей траектории мировой экономики, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

– Прямого влияния на российскую финансовую систему нет, но сам по себе этот фактор добавляет неопределенности относительно дальнейшей траектории мировой экономики. Сложившаяся ситуация обостряет для западных центральных банков проблему балансировки между целями денежно-кредитной политики и рисками для финансовой стабильности. С одной стороны, мы видим уязвимость финансового сектора к процентному и другим рискам, с другой – текущее инфляционное давление остается повышенным, – подчеркнула она в пятницу, 17 марта.

Эльвира Набиуллина добавила, что в комплексе эта ситуация может увеличить риски рецессии мировой экономики, несмотря на те сильные данные, которые видели в последнее время.

– Для России замедление мировой экономики означает снижение спроса на наши экспортные товары, что может оказать дополнительное проинфляционное давление, – резюмировала она.

Ранее Банк России принял решение оставить ключевую ставку по итогам мартовского заседания без изменений — на уровне 7,5% годовых. Консенсус-прогноз аналитиков соответствовал решению ЦБ.

