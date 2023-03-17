Новости

Набиуллина: Ситуация с банкротствами банков США и Европы не влияет на Россию, но добавляет неопределенности

Ситуация в банковской системе США и Европы напрямую не влияет на российский финансовый сектор, но добавляет неопределенности относительно дальнейшей траектории мировой экономики, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Читайте также:

Набиуллина: ЦБ РФ не занимается неограниченным «печатанием денег»
17 марта 2023
ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
17 марта 2023

– Прямого влияния на российскую финансовую систему нет, но сам по себе этот фактор добавляет неопределенности относительно дальнейшей траектории мировой экономики. Сложившаяся ситуация обостряет для западных центральных банков проблему балансировки между целями денежно-кредитной политики и рисками для финансовой стабильности. С одной стороны, мы видим уязвимость финансового сектора к процентному и другим рискам, с другой – текущее инфляционное давление остается повышенным, – подчеркнула она в пятницу, 17 марта.

Эльвира Набиуллина добавила, что в комплексе эта ситуация может увеличить риски рецессии мировой экономики, несмотря на те сильные данные, которые видели в последнее время.

– Для России замедление мировой экономики означает снижение спроса на наши экспортные товары, что может оказать дополнительное проинфляционное давление, – резюмировала она.

Ранее Банк России принял решение оставить ключевую ставку по итогам мартовского заседания без изменений — на уровне 7,5% годовых. Консенсус-прогноз аналитиков соответствовал решению ЦБ.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кризис 2023, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (961)


Реклама на сайте

Идиллия загородной жизни
Идиллия загородной жизни. Экскурсия по поселку «Идиллия Эстейт»
Новые дома в коттеджном поселке «Идиллия Эстейт»
Дома-скульптуры. Сергей Шергин и Александр Янов – о новых коттеджах в поселке «Идиллия Эстейт»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес