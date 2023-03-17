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Выплату будут получать в Приангарья семьи участников СВО в связи с рождением ребенка

Единовременную выплату будут получать в Иркутской области семьи участников спецоперации на Украине в связи с рождением ребенка – подписано соответствующее постановление, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

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«Заявления будут приниматься от семей, в которых ребенок родился не раньше 24 февраля 2022 года. Более того, документы на детей, которые родились в прошлом году можно подать до 9 января 2024. Если на свет появилась, к примеру, двойня или тройня, деньги будут выплачены на каждого ребенка», – пояснил губернатор.

По данным регионального правительства, размер выплаты составит 10 тысяч рублей. Согласно данным в постановлении, заявление и документы для ее получения можно направить через почту, в электронном формате или подать лично. Необходимы паспорт, свидетельства о рождении ребенка и браке. Кроме того, документы, подтверждающие регистрацию родителя, участвующего в СВО, на территории Иркутской области, справка по форме и документ, свидетельствующий об участии члена семьи в спецоперации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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