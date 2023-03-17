Банк России оставил ключевую ставку по итогам мартовского заседания без изменений — на уровне 7,5% годовых.
– Сегодня приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. Экономическая активность продолжает возрастать, динамика инфляции остается сдержанной, инфляционные ожидания населения заметно снизились, но остаются повышенными. Внешние условия несколько ухудшились, – прокомментировала решение глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Она добавила, что «риски по-прежнему смещены в сторону проинфляционных, поэтому мы продолжаем считать, что вероятность повышения ставки в текущем году превышает вероятность ее снижения».
Новости
ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
Банк России оставил ключевую ставку по итогам мартовского заседания без изменений — на уровне 7,5% годовых.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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