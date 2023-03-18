Дорогу в поселке на Ольхоне введут в эксплуатацию на 1,5-2 года позже, чем планировалось

Дорогу в поселке Хужир введут в эксплуатацию в 2024 году – это примерно на 2 года позже, чем планировалось, пишет ТАСС со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства региона Максима Лобанова.

«Принято решение по корректировке проектной документации. С целью изменения конструкции дорожной одежды. Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год», – сообщил министр.

Грунтовую дорогу в поселке, которая имеет протяженность 1,7 км, изначально собирались реконструировать и заасфальтировать к ноябрю 2022 года. Она является продолжением полотна, которое начинается у паромной переправы и проходит по острову до поселка Харанцы.

Напомним, реконструировать и заасфальтировать дорогу поручил в 2017 году президент России Владимир Путин.