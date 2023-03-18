Вылет самолета по рейсу Усть-Кут – Иркутск задержали более чем на 17 часов: причина

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура рассказала о причине задержки вылета самолета из Усть-Кута в Иркутск более чем на 17 часов – судно отправилось по маршруту 17 марта в 10:17, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что вылет рейса авиакомпании "ИрАэро", запланированный на 16 часов 40 минут 16 марта 2023 года, перенесен в связи с неисправностью воздушного судна Ан-24», – говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего, соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.