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Вылет самолета по рейсу Усть-Кут – Иркутск задержали более чем на 17 часов: причина

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура рассказала о причине задержки вылета самолета из Усть-Кута в Иркутск более чем на 17 часов – судно отправилось по маршруту 17 марта в 10:17, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что вылет рейса авиакомпании "ИрАэро", запланированный на 16 часов 40 минут 16 марта 2023 года, перенесен в связи с неисправностью воздушного судна Ан-24», – говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего, соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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