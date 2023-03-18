Свадьбу на колесе обозрения проведут в Иркутске в красивую дату

Церемония регистрации брака на колесе обозрения состоится в Иркутске в красивую дату – 23 марта, сообщает пресс-служба ЗАГС Прингарья.

«23.03.2023 в рамках проекта "Новые адреса счастья" в красивую дату года служба ЗАГС Иркутской области проведет торжественную регистрацию брака на колесе обозрения "Счастье" в парке "Поляна" с восхитительным видом на живописные берега реки Ангары и самую широкую панораму столицы Восточной Сибири – Иркутск», – говорится в сообщении.

Для родственников новобрачных и приглашенных гостей церемония бракосочетания будет транслироваться на экране в геокуполе «Атмосфера», расположенном в парке. Молодожены смогут сделать уникальную свадебную фотосессию.

Торжественную церемонию проведет отдел ЗАГС по Свердловскому округу города. Площадка расположена на ул. Старокузьмихинской, 37/3. Подать заявление на регистрацию союза на колесе можно лично или через Единый портал госуслуг.