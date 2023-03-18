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Вылет самолета из Ербогачена в Иркутск задержали из-за плохой погоды

Самолет, который должен был вылететь из Ербогачена в Иркутск 18 марта, не отправился по маршруту из-за плохой погоды, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«По предварительной информации, вылет рейса 2G-86 по маршруту Ербогачен – Иркутск авиакомпании «Ангара», запланированный к вылету на 13 часов 05 минут 18 марта 2023 года, перенесен на 15 часов 40 минут 20 марта 2023 года по причине неблагоприятных метеоусловий», – сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Транспортная прокуратура проверит своевременность обеспечения прав пассажиров, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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