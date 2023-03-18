Перевозчикам предстоит обосновать повышение цены на проезд в Ангарске до 40 рублей

Стоимость проезда по маршрутам №11 и №20 в городе Ангарске Иркутской области может вырасти с 35 до 40 рублей – об этом местные жители сообщили депутату городской думы Михаилу Новикову. Политик инициировал проведение заседания для обоснования повышения.

Фото из группы "Непростой Ангарск" в соцсети "ВКонтакте"

«Мой рабочий номер просто атаковали жители округа. Причина – появившаяся в социальных сетях информация о повышении стоимости проезда с 35 до 40 на отдельных маршрутах общественного транспорта. Какого то внятного ответа со стороны перевозчиков на это так и не последовало», – сообщил Новиков на своей странице «ВК». Кроме того, объявление о том, что цена поднимется с 20 марта, была размещена в автобусах.

Политик инициировал проведение заседания с участием приглашенных специалистов для обоснования необходимости повышения цены – направлено соответствующее обращение в адрес председателя думы города.

Планируется, что во встрече, кроме перевозчиков, поучаствуют специалисты транспортного отдела администрации.