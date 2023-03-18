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Иркутск вошел в топ-15 городов РФ с наибольшей доходностью от сдачи квартир в аренду

Аналитики сервиса «Мир квартир» составили рейтинг городов с наибольшей доходностью от сдачи двухкомнатных квартир в аренду – в топ-15 попал Иркутск.

Столица Приангарья разместилась на 12-й строчке – в среднем аренда двухкомнатного жилья стоит здесь 28,5 тысячи рублей в месяц. Доходность оценивается в 5,1%.

Выгоднее же всего «двушки» сдавать в Махачкале – 9,6%, Магнитогорске – 7,5%, Мурманске, Якутске – по 6%, Владимире – 5,5%.

Самый низкий показатель доходности зафиксирован в Брянске – 3,1%, Новокузнецке – 3%, Белгороде – 2,8%. В среднем по России двухкомнатные квартиры приносят владельцам 4,3%, стоимость аренды по стране – 23 тысячи рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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