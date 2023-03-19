Работающий на постоянной основе музей Леонида Гайдая может появиться в Иркутске

Музей, посвященный кинорежиссеру Леониду Гайдаю, который жил в Иркутске, может появиться в областном центре. Об этом рассказал мэр Руслан Болотов.

«Наш земляк Леонид Гайдай – один из тех великих людей, чья судьба навсегда вписана в историю Иркутска. Необходимо сохранять память о нем и передавать подрастающему поколению лучшие отечественные культурные традиции. Со своей стороны, рассмотрим возможность создания постоянного музея Леонида Гайдая. В столице Прибайкалья должны появляться новые точки притяжения, связанные с историей города и теми, кто ее создавал», – отметил Руслан Болотов.

В настоящее время в Иркутске действует временная экспозиция – она размещена на площадке центра современного искусства «Огонь», посетить ее можно до 2 апреля.

Среди экспонатов – автомобиль, знакомый зрителям по картине «Операция «Ы», галстук и записная книжка актера Юрия Никулина, костюм, в котором Леонид Гайдай снимался в комедии «Ляна».

Также представлена телефонная будка – именно в такой были сняты эпизоды фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и «Бриллиантовая рука». С помощью ретротелефона посетители могут прослушать фрагмент интервью с певицей Аидой Ведищевой, которая провела детство и юность в Иркутске.

Помощь в создании выставки оказали киноконцерн «Мосфильм», киностудия имени М. Горького, Российский государственный архив кинофотодокументов, Государственный музей кино, Госфильмофонд России, музей Ю.В. Никулина и другие организации.