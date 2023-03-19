Утечка хлора произошла на ЛПК в Братске – четыре человека пострадали

Мэр Братска Иркутской области Сергей Серебренников сообщил об утечке хлора на местном ЛПК – четыре сотрудника после инцидента были доставлены в городскую больницу жалобами на плохое самочувствие.

«Вчера, 18 марта, в 19:53 в ЕДДС города поступило сообщение, что на территории Братского ЛПК в подземном переходе между цехами замеры показали превышение ПДК по двуокиси хлора. Подача двуокиси хлора была сразу же остановлена. При обследовании на трубопроводе двуокиси хлора была выявлена негерметичность, которую оперативно устранили», – рассказал мэр.

Угрозы для жителей города нет. БЛПК работает в штатном режиме. Для расследования причин происшествия создана комиссия.