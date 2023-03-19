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Ремонт мостов на Байкальском тракте планируют завершить к началу туристического сезона

Работы по ремонту четырех мостов на Байкальском тракте в Иркутской области собираются завершить к началу туристического сезона, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Некоторые работы идут с опережением графика. Комиссия обратила внимание подрядчика на необходимость соблюдения темпов работ, чтобы движение в обе стороны по этому участку открыть к началу туристического сезона», – говорится в сообщении.

Текущий ремонт дороги и мостов ведется с 42 по 52 км. Некоторые работы идут с опережением графика. Кроме того, поставлена задача к 1 июня восстановить работоспособность линии искусственного электроосвещения с 8 по 21 км. Разработан проект по искусственному освещению с 35 по  51 км, который будет реализован в текущем году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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