Ремонт мостов на Байкальском тракте планируют завершить к началу туристического сезона

Работы по ремонту четырех мостов на Байкальском тракте в Иркутской области собираются завершить к началу туристического сезона, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Некоторые работы идут с опережением графика. Комиссия обратила внимание подрядчика на необходимость соблюдения темпов работ, чтобы движение в обе стороны по этому участку открыть к началу туристического сезона», – говорится в сообщении.

Текущий ремонт дороги и мостов ведется с 42 по 52 км. Некоторые работы идут с опережением графика. Кроме того, поставлена задача к 1 июня восстановить работоспособность линии искусственного электроосвещения с 8 по 21 км. Разработан проект по искусственному освещению с 35 по 51 км, который будет реализован в текущем году.