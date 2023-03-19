Лесхоз Иркутской области заподозрили в нецелевом расходовании 72 млн рублей

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Иркутской области – в нецелевой трате 72 млн рублей заподозрили региональный лесхоз, сообщает пресс-служба прокуратуры Приангарья.

Установлено, что в 2022 году министерство лесного комплекса Иркутской области заключило соглашение о предоставлении лесхозу субсидии на возмещение затрат по выполнению государственного задания: оно включало в себя мероприятия по отводу лесосек под сплошные рубки, наземному и водному патрулированию, лесопатологическому обследованию, прочистке просек, а также ликвидации лесного пожара.

«Вместе с тем, в ходе прокурорской проверки выявлено, что учреждением лесхоза выделенные средства израсходованы вопреки условиям соглашения на иные цели, в связи с чем не обеспечено выполнение государственного задания. Это повлекло нецелевое расходование бюджетных средств», – сообщили в прокуратуре.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия.