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Прокуратура и СК начали проверки из-за утечки хлора на ЛПК в Братске

Региональные прокуратура и Следственный комитет начали проверочные мероприятия из-за утечки хлора на ЛПК в городе Братске Иркутской области, сообщают пресс-служба ведомств.

Выясняются все обстоятельства случившегося, будет дана оценка исполнению законодательства об особо опасных производственных объектах и охране труда. На данный момент установлено, что утечка устранена, предприятие работает в штатном режиме.

По уточненной информации, во время инцидента пострадали пять человек – им оказывается необходимая медпомощь.

Напомним, инцидент случился накануне вечером – из-за свища в трубе произошел выброс двуокиси хлора.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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