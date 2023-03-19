Прокуратура и СК начали проверки из-за утечки хлора на ЛПК в Братске

Региональные прокуратура и Следственный комитет начали проверочные мероприятия из-за утечки хлора на ЛПК в городе Братске Иркутской области, сообщают пресс-служба ведомств.

Выясняются все обстоятельства случившегося, будет дана оценка исполнению законодательства об особо опасных производственных объектах и охране труда. На данный момент установлено, что утечка устранена, предприятие работает в штатном режиме.

По уточненной информации, во время инцидента пострадали пять человек – им оказывается необходимая медпомощь.

Напомним, инцидент случился накануне вечером – из-за свища в трубе произошел выброс двуокиси хлора.