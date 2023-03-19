Названа причина экстренной посадки в Иркутске следующего из Владивостока самолета

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР назвало причину экстренной посадки в Иркутске самолета, следующего по маршруту Владивосток – Шереметьево.

«Установлено, что 19 марта 2023 года около 5 часов 30 минут по местному времени воздушное судно Airbus A330-343X <…> было вынуждено приземлиться в аэропорту г. Иркутска по причине технической неисправности судна (высокое давление в тормозной системе)», – сообщила пресс-служба ведомства.

На борту самолета находились 281 пассажир и 14 членов экипажа. Пострадавших нет, транспорт повреждений не получило. Проводится доследственная проверка по факту инцидента.