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Названа причина экстренной посадки в Иркутске следующего из Владивостока самолета

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР назвало причину экстренной посадки в Иркутске самолета, следующего по маршруту Владивосток – Шереметьево.

«Установлено, что 19 марта 2023 года около 5 часов 30 минут по местному времени воздушное судно Airbus A330-343X <…> было вынуждено приземлиться в аэропорту г. Иркутска по причине технической неисправности судна (высокое давление в тормозной системе)», – сообщила пресс-служба ведомства.

На борту самолета находились 281 пассажир и 14 членов экипажа. Пострадавших нет, транспорт повреждений не получило. Проводится доследственная проверка по факту инцидента.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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