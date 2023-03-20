Число заказов в «Слате» через СберМаркет каждый месяц растет на 20%

В лидерах – Центральный и Первомайский районы, Синюшина Гора. Об этом рассказали в пресс-службе торговой сети.

Торговая сеть «Слата», в которую входят одноименные супермаркеты и дискаунтеры «ХлебСоль», и онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет подвели итоги работы за год. За это время количество онлайн-заказов каждый месяц увеличивалось на 15% в супермаркетах «Слата» и на 20% в дискаунтерах «ХлебСоль». В супермаркетах клиенты оформляли заказы в 5 раз чаще благодаря широкой линейке товаров, представленных в торговых точках.

Компания «Слата» первая в регионе начала сотрудничать со СберМаркетом по направлению экспресс-доставки. И сегодня курьеры сервиса доставляют заказы в среднем в течение 45 минут. К платформе СберМаркета подключены 58 супермаркетов «Слата» и 44 дискаунтера «ХлебСоль» в Иркутске, а также один супермаркет и 26 универсамов в Ангарске.

Чаще всего в онлайн-корзину из торговых точек «Слаты» включают фрукты, овощи, яйца и хлеб. А именно – бананы, огурцы, помидоры, лук, морковь, картофель, лимоны, апельсины и мандарины. Больше всего покупают продукты дистанционным способом жители Центрального и Первомайского районов, а также Синюшиной Горы в Иркутске.

«Сотрудничество со СберМаркетом помогло расширить географию нашего присутствия, увеличить охват аудитории и предоставить клиентам несколько форматов покупок. Кто любит самостоятельно выбирать продукты и товары, тот может посетить наши магазины. А те, кто хочет сэкономить время и свои силы, заказывают все онлайн. Ведь электронный каталог такой же, как и в офлайн магазинах. И мы уже видим лояльность покупателей к онлайн покупкам, потому что средний чек при заказе дистанционным способом выше, чем в торговых точках», – пояснила руководитель отдела по связям с общественностью ТС «Слата» и ТС «ХлебСоль» Яна Абалымова.