Рекордные дивиденды Сбера ошеломили российский рынок

Доход инвесторов может составить 25 рублей на акцию, пишет «Комсомольская Правда».

Это решение ошеломило рынок, так как аналитики прогнозировали, что максимум на который могут рассчитывать акционеры банка – 270 млрд руб. После чего стоимость акций банка выросла более, чем на 10%.

«Это стало возможным благодаря тому запасу прочности, который мы достигли в прошлом году при поддержке и вере наших акционеров и клиентов в наш бизнес и в нашу команду, – отметил президент, председатель правления банка Герман Греф. – Наши дивиденды – это не только дополнительный финансовый доход для каждого частного акционера, которых у нас 1,5 млн человек, но и весомый вклад в бюджет всего государства».