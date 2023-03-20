Новости

Рекордные дивиденды Сбера ошеломили российский рынок

Доход инвесторов может составить 25 рублей на акцию, пишет «Комсомольская Правда».

Это решение ошеломило рынок, так как аналитики прогнозировали, что максимум на который могут рассчитывать акционеры банка – 270 млрд руб. После чего стоимость акций банка выросла более, чем на 10%.

«Это стало возможным благодаря тому запасу прочности, который мы достигли в прошлом году при поддержке и вере наших акционеров и клиентов в наш бизнес и в нашу команду, – отметил президент, председатель правления банка Герман Греф. – Наши дивиденды – это не только дополнительный финансовый доход для каждого частного акционера, которых у нас 1,5 млн человек, но и весомый вклад в бюджет всего государства».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Идиллия загородной жизни
Идиллия загородной жизни. Экскурсия по поселку «Идиллия Эстейт»
Новые дома в коттеджном поселке «Идиллия Эстейт»
Дома-скульптуры. Сергей Шергин и Александр Янов – о новых коттеджах в поселке «Идиллия Эстейт»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес