Новости

Бумаги Сбера подорожали на 10% на фоне рекомендации рекордных дивидендов

До 193,66 рублей за акцию – максимум с 22 февраля прошлого года, сообщает РИА Новости.

К 14:47 мск привилегированные акции Сбербанка растут на 10,22%, его обыкновенные акции – на 9,77%. Привилегированные акции уже максимально росли на 11,3% – до 193,64 рубля, обыкновенные акции банка – на 10,4%, до 193,66 рубля – максимума с февраля 2022 года. Индекс Мосбиржи поднимается на 2,3%.

Как ранее в пятницу сообщил глава Сбера Герман Греф, набсовет Сбербанка рекомендовал выплату рекордных в истории банка дивидендов в размере 565 миллиарда рублей – 25 рублей на акцию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Идиллия загородной жизни
Идиллия загородной жизни. Экскурсия по поселку «Идиллия Эстейт»
Новые дома в коттеджном поселке «Идиллия Эстейт»
Дома-скульптуры. Сергей Шергин и Александр Янов – о новых коттеджах в поселке «Идиллия Эстейт»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес