Количество вакансий с дистанционным режимом в феврале этого года выросло на 92%

Специально к VII Санкт-Петербургскому Международному Форуму Труда, который прошел с 15 по 17 марта 2023 года, эксперты платформы Авито Работа проанализировали динамику вакансий с удалённым форматом занятости и назвали сферы с наибольшим числом предложений для дистанционной работы из любой точки страны.

В период пандемии перевод сотрудников на удалённый формат стал вынужденным шагом для многих компаний. Однако с отменой ограничений удалёнка не потеряла актуальности. Так, в феврале этого года количество вакансий с дистанционным режимом на платформе Авито Работа выросло на 92% относительно аналогичного периода в прошлом году. Данный тренд в том числе связан с развитием онлайн-платформ для поиска и подбора персонала. Сегодня полный цикл найма, начиная от отклика на вакансию до финального собеседования и трудоустройства, может быть реализован дистанционно. В этом рекрутерам и соискателям помогают разнообразные инструменты, включая онлайн-собеседования или умных чат-ботов, позволяющих автоматизировать первичный отбор соискателей.

«Со времён пандемии удалённый формат успел зарекомендовать себя во многих отраслях экономики. Перевод ряда операционных и бизнес-процессов в онлайн предоставил возможность работодателям нанимать сотрудников из любого региона России, а соискателям — выбирать из более широкого числа предложений. Более того, опция работы на удалёнке стала дополнительным преимуществом не только для иногородних кандидатов: дистанционный режим удобен для родителей с маленькими детьми, студентов, соискателей с особенностями здоровья и элегантного возраста. В целом на Авито Работе искать вакансии с удалённой занятостью стали на 79% чаще», — комментирует Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

От мегаполисов до малых и средних городов

Удалённый формат популярен как в крупных, так и средних и малых городах страны. На Авито Работе больше всего вариантов для дистанционной занятости в феврале было представлено в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске. При этом значительный рост количества вакансий на удалёнке относительно прошлого года отмечен в Астрахани, Кемерове и Саратове — более чем в 3 раза, в Севастополе и Тольятти — в 2,7 раза, в Красноярске — в 2,6 раза, Томске и Ярославле — в 2,5 раза.

Соискательская активность по удалённым позициям заметнее всего повысилась в Омске, Томске и Севастополе — в 3 раза год к году, Архангельске — в 2,7 раза, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Твери — в 2,6 раза. Активное распространение дистанционного формата занятости открыло новые карьерные перспективы для жителей регионов. Теперь всё больше соискателей могут получить работу в компании мечты, независимо от места проживания. Кроме того, многие кандидаты с развитием удалённых режимов получили возможность работать из родного города.

Сферы с большим выбором удалённых вакансий

На Авито Работе представлен широкий выбор предложений с дистанционным режимом занятости, однако лидером по количеству вакансий с возможностью удалённой работы стала сфера продаж — 13% от общего числа предложений. Так, бурный рост электронной коммерции способствовал появлению большого числа вакансий для администраторов интернет-магазинов, менеджеров по онлайн-продажам и специалистов по работе с маркетплейсами.

Большое количество вакансий отмечено в сфере образования — 10% от общего числа объявлений. Развитие инструментов онлайн-обучения повлекло за собой увеличение спроса на преподавателей онлайн-школ, удалённых репетиторов и кураторов дистанционных курсов и методистов.

В пятёрку отраслей с большим количеством удалённых позиций вошла сфера консультирования — 9% от всех дистанционных вакансий. Также много вариантов работодатели предлагают в сфере маркетинга, рекламы и PR, где значительная часть задач может быть выполнена удалённо за компьютером. На данную индустрию пришлось 6% всех удалённых позиций. Несмотря на возвращение части компаний к офисным и гибридным форматам работы, значительная доля удалённых вакансий сегодня приходится и на сферу IT и телекоммуникаций — 5%.