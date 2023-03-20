Минэнерго и Эн+ обсудили строительство новой генерации в Иркутской области

Министр энергетики Николай Шульгинов и руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков провели рабочую встречу, в рамках которой обсудили развитие энергетического комплекса Сибири, в особенности электроэнергетической отрасли Иркутской области.

Были рассмотрены инициативы компании, связанные с реализацией мероприятий по строительству новой генерации на базе Ковыктинского месторождения, развитию действующих сетей, эффективному управлению спросом и предложением.

В ходе встречи был поднят важный вопрос необходимости разработки совместно с региональными властями перспективного плана развития сетевой инфраструктуры для новых потребителей, в частности, для промышленного центра в Усолье-Сибирском и туристического кластера в Байкальске. Также обсуждалась тема незаконного майнинга, который наносит ущерб безопасности энергосистемы региона.

– В ходе встречи мы презентовали министру проекты по развитию энергосистемы Сибири. На наш взгляд, важно правильно спрогнозировать спрос потребителей с тем, чтобы инвестиционный цикл был понятен и бизнесу, и государству. И, конечно, самое главное, чтобы новые потребители точно знали, в какие сроки новые производства будут обеспечены всеми ресурсами. Правительство решает важную задачу по развитию энергосистемы, понимая, что от нее зависит экономическое развитие страны в целом. Мы, как энергетики, готовы выступить локомотивом развития экономики Сибири, предложить максимально эффективные решения, – отметил по итогам встречи руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков.

Напомним, за 2022 год потребление электроэнергии в Иркутской области составило рекордные 64,3 млрд кВт/ч, что на 8,6% выше уровня 2021 года. По приросту энергопотребления регион по итогам 2022 года занял второе место в РФ. В Минэнерго подтверждают, что регион "нуждается в дополнительных мощностях". Ранее в ведомстве заявляли о планах строительства нового объекта генерации на юго-востоке Сибири. Место строительства нового объекта пока не определено. В министерстве собирают информацию для принятия решения. Власти Приангарья подчеривают, что регион нуждается в дополнительных энергомощностях уже сейчас, учитывая потребности крупных инвестпроектов и бурное жилищное строительство. Эн+ также выступает за строительство нового объекта на территории Иркутской области, именно здесь фиксируется резкий рост энергопотребления. Также в качестве площадки для строительства новой генерации рассматриваются Забайкальский край и Республика Бурятия.