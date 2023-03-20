UBS купил Credit Suisse

Стоимость сделки – 3,24 млрд долларов (3 млрд швейцарских франков), сообщает зарубежное издание Tagblatt.

Генеральным директором остается Ральф Хамерс, председателем правления – Колм Келлехер. После завершения сделки Credit Suisse Group станет дочерней компанией UBS. Последний примет решение о своем будущем.

Федеральный совет приветствует поглощение и даже помогает подготовить почву для этого чрезвычайным законодательством.

Таким образом, Национальный банк Швейцарии может предоставить обоим банкам помощь в виде ликвидности в размере 100 миллиардов швейцарских франков. Кроме того, оба банка могут получить кредит на общую сумму 100 млрд. CS может даже получить кредит на сумму до 100 млрд.