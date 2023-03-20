Аренда квартир в России подорожала за год на 5%

Тем не менее прирост замедлился в три раза, сообщают эксперты Циан.

Несмотря на два периода снижения спроса за последний год, средняя ставка аренды в России выросла на 5%, но прирост замедлился в три раза. Рантье чаще идут на торг, отменяют комиссию и выводят новинки с дисконтом.

В 2022 году на рынке долгосрочной аренды было два периода снижения спроса. После 24.02 спрос на долгосрочную аренду в России снизился на 27% в сравнении с началом 2022 года. Максимальный спрос в 2022 году отмечен в конце августа. С 21.09. спрос на долгосрочную аренду из-за второй волны миграции снова просел: в среднем на 20% в сравнении с началом сентября. Частичное восстановление спроса произошло в середине октября, спрос оказался сопоставимым с показателями конца марта – середины апреля 2022 года. В период сниженного спроса в конце сентября активность все равно была выше, чем в конце февраля 2022 года на четверть.

В целом с 24.02.2022 в годовой динамике спрос оказался на 2,5% выше, чем за год до этой даты. Восстановление активности произошло преимущественно за счет высокого спроса уже в 2023 году: в январе-феврале активность оказалась на 15% выше, чем за тот же период 2022 года. Причем отдельно по городам-миллионникам рост спроса составил 3%. А по крупнейшим городам с населением от 500 тыс. человек до 1 млн – снижение на 3,4%.

Не по всем локациям спрос на аренду с 24.02.2022 по 24.02.2023 оказался выше в годовой динамике. Худшая ситуация со спросом – в Екатеринбурге и Новосибирске (-37%) – межрегиональные центры притяжения населения. В список также попал и Челябинск (-31%). 16-17% спроса в годовой динамике «потеряли» Нижний Новгород и Омск.

В Москве спрос оказался выше на 11%, Санкт-Петербурге – остался на том же уровне. Наибольший прирост спроса отмечен в Уфе (+34%), Краснодаре (+25%) и Ростове-на-Дону (+16%).

Среди городов с населением до миллиона человек лучший рост спроса показали Ижевск, Ульяновск и Барнаул.