На рынок аренды выходит 37 тыс. квартир ежемесячно

На протяжении последних двух месяцев ежемесячно на рынок аренды городов с населением от 500 тыс. человек выходит порядка 37 тыс. квартир в аренду. Это выше, чем в прошлом году: в январе-феврале 2022 года рынок пополнялся ежемесячно 25-28 тыс. лотов. Максимальный прирост «новинок» фиксировался в марте-апреле 2022 года: тогда ежемесячно на рынок выходило порядка 45 тыс. вариантов: суммарно за два месяца (март-апрель 2022 года) прирост нового предложения оказался на 67% больше, чем в начале 2022 года. Об этом сообщает Циан.

Ставка аренды по «новинкам» - ниже, чем в среднем по рынку, разница составляет порядка 2%. То есть фиксируемое снижение ставок аренды весной 2022 года связано не только с дисконтом, но и большим объемом нового более доступного предложения. В мае 2022 года был отмечен максимальный ценовой разрыв: «новинки» выходили с дисконтом к рынку на 5%. В феврале 2023 года, как и феврале 2022 года, новое предложение выходило с дисконтом к рынку на уровне 2%.

По мере снижения конкуренции «новинки» также дорожают: например, в сентябре новые квартиры на рынке аренды выходили даже на 1% дороже, в сравнении со среднерыночными ценами. Это единственный месяц, когда новое предложение было дороже среднерыночного.

Из всех городов-миллионников в мае 2022 года (месяц максимального ценового разрыва между «новинками» и среднерыночными значениями) с наибольшим дисконтом на рынке аренды жилье выходило в Воронеже (-12%), Ростове-на-Дону и Краснодаре (-10%). В Москве средний дисконт по новинкам к рынку составлял 3%, Санкт-Петербурге – 2%. Только в Уфе, Новосибирске и Екатеринбурге «новинки» выходили дороже, чем в среднем по рынку на 1%.