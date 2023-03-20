Доля квартир в аренду без комиссии увеличилась до трети от всего рынка

Падение спроса весной 2022 года отразилось и на вознаграждении риелторам. Средний размер комиссии агенту по аренде квартиры составляет 55% против 57% год назад. Но в период падения спроса увеличилось количество квартир, по которым комиссия не предполагалась. По каждой третьей квартире, доступной в аренду (33%) в городах с населением от 500 тыс. человек, в объявлении указана комиссия 0%. Год назад – в марте 2022 года только по четверти квартир комиссии не было. Об этом рассказали эксперты Циан.

Наиболее частый размер комиссии (по объектам, где она предусмотрена). Сейчас это 50% – для 61% объявлений именно такое вознаграждение. Год назад половина ежемесячного платежа в качестве вознаграждения за услуги предусматривалась по 50% квартирам в аренду.

Комиссия в 60% и сейчас и год назад – для 6% лотов. Популярна и комиссия в размере 70% – сейчас это 12% квартир против 22% год назад. Комиссия 80% – для 2% квартир сейчас против 4% год назад. Комиссия в размере 100% и сейчас и год назад была для 5% квартир в аренду.

Переломным моментом в части пересмотра вознаграждения стал октябрь 2022 года, то есть – вторая волна снижения спроса. Именно тогда доля квартир без комиссии увеличилась с 29% в сентябре до 34% в октябре. Только по объектам с комиссией доля квартир с вознаграждением 50% выросла с 51% до 62%. А с комиссией в размере 70% – снизилась с 24% до 10%. С октября средний размер вознаграждения остался примерно на одном уровне. Оживление рынка весной 2023 года не привело к изменению условий.

В Москве доля квартир в аренду без комиссии составляет 45%, как и год назад. В Санкт-Петербурге – 35% сейчас и 22% год назад. В Московской и Ленинградской областях – 38% сейчас и 29% год назад. В городах-миллионниках без столичных агломераций – 17% сейчас и 16% – год назад. В остальных городах с населением от 500 тыс. человек – 27% сейчас и 17% – год назад. Таким образом, именно в столичных агломерациях наибольшее количество квартир в аренду доступны без комиссии.