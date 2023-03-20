Россия будет торговать зерном через один уполномоченный банк для защиты от санкций

Минсельхоз опубликовал новую схему торговли зерном РФ на мировом рынке, она практически повторяет правила, по которым Россия торгует с ЕС газом. Внешнеторговые операции зернового рынка предлагается обслуживать одному банку — «Национальному клиринговому центру» (НКЦ), который будет конвертировать валютные платежи покупателей на бирже и от их имени рассчитываться с агропроизводителями. Де-факто речь идет о тиражировании схемы, защитившей расчеты за поставки газа от санкций развитых стран,— в случае распространения их на НКЦ отгрузки зерна из РФ будут полностью остановлены, что при планах на экспорт 55–60 млн тонн зерна в год (более $15 млрд) создаст дефицит на мировом рынке. При этом схема потребует освобождения от санкционного давления расчетов за агроэкспорт РФ лишь через НКЦ, что упростит исполнение ООН российской части зерновой сделки. Участники рынка, впрочем, сомневаются в наличии в РФ достаточного спроса на валюты покупателей ее зерна.

Минсельхоз предлагает утвердить новую схему внешней торговли сельхозпродукцией — проект указа президента о ней опубликован на regulation.gov.ru. Совершать расчеты за российское зерно покупатели смогут через один уполномоченный банк — «Национальный клиринговый центр»: для таких целей он будет открывать специальные рублевые и валютные счета типа «З» для иностранных покупателей. Валютные платежи НКЦ будет конвертировать на биржевых торгах — и полученными рублями рассчитываться от имени покупателя с российскими поставщиками.

Своей структурой и содержанием опубликованный документ повторяет «газовый ультиматум ЕС» — подписанный Владимиром Путиным 31 марта 2022 года указ №172 о новой схеме расчетов за поставки российского газа.

Идея, видимо, обусловлена устойчивостью «газовых» расчетов в сочетании с недовольством властей исполнением «российской» части зерновой сделки — процессом освобождения платежей за агроэкспорт и логистики от санкционного давления. Помимо того, что для НКЦ в таких условиях риски оказаться под санкциями снижаются, так как это остановит все экспортные отгрузки российского зерна (в 2021 году на РФ приходилась крупнейшая доля мирового рынка — 18%, а о необходимости сохранения зерновой сделки любой ценой на прошлой неделе заявлял исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли), выбором одного уполномоченного банка РФ добивается еще нескольких целей: например, избавляет ООН от необходимости согласовывать снятие разрозненных ограничений на банки, через которые экспортеры зерна проводили такие сделки до сих пор, а также агрегирует в одном финансовом учреждении всю информацию о внешнеторговых расчетах за зерновой экспорт. Документ, впрочем, еще должны одобрить Кремль, Белый дом.

Кристина Боровикова, Анатолий Костырев, Олег Сапожков