После второй волны миграции доля квартир от собственников выросла в два раза

На рынке долгосрочной аренды увеличивается доля объектов напрямую от собственников: в марте 2023 доля составила 14,4% против 11% год назад. В период наибольшей активности – в сентябре 2022 года доля жилья напрямую от собственников была минимальной: 8-10%, но вторая волна миграции привела к практически двукратному росту показателя: в декабре доля достигла своего максимума на уровне 15%. Об этом сообщают эксперты Циан.

Среди «новинок» рынка только в 2023 году доля квартир, выводимых в аренду напрямую от собственников превысила 15%. Минимальные значения нового жилья от собственников в аренду (11-12%) наблюдались в период самого активного спроса: июле-августе 2022 года. Тогда почти 90% новых квартир на рынок выводилось риелторами.

«Снижение спроса на первичном рынке из-за роста ипотечных ставок пока не привело к удорожанию аренды – ставки стагнируют, но в среднесрочной перспективе ожидается частичное перераспределение спроса из сегмента купли-продажи в сегмент аренды, – комментирует Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитика. – Это и станет главным фактором поддержки рынка сдачи жилья – в годовой динамике уже виден рост активности потенциальных арендаторов. Самая сложная ситуация – в столицах, но и здесь в сравнении с весной 2021 года ставки аренды выше на 9-13%. Фактически наблюдаемое снижение и дальнейшая стагнация ставок аренды только частично компенсировало тот рост, который мы наблюдали в 2021.