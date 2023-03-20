В Банке Уралсиб в Новосибирске стал лауреатом конкурса «Новосибирская марка»

В мэрии Новосибирска подвели итоги городского конкурса «Новосибирская марка», в котором участвовали предприятия и организации, оказывающие услуги в финансовой сфере, страховом бизнесе, логистической деятельности и сфере транспортных перевозок, а также в безопасности и защиты бизнеса. Организатор конкурса – Новосибирская городская торгово-промышленная палата при поддержке мэрии Новосибирска.

Победителем конкурса в номинации «За стабильность и профессионализм» стал Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск. Конкурсная комиссия оценивала претендентов по следующим основным критериям: соответствие услуг и продукции стандартам качества и безопасности, безупречная репутация на рынке и инновационные подходы в работе. Конкурс проводится с 2001 года и сегодня стал заметным явлением в новосибирском бизнес-сообществе. Его участниками каждый год становятся организации из различных отраслей экономики: финансовые, производственные, строительные, медицинские компании и др.

«Банк Уралсиб уже в третий раз становится лауреатом конкурса «Новосибирская марка», это подтверждает, что банк динамично развивает свой бизнес в регионе, привлекает новых клиентов и вносит достойный вклад в развитие экономики Новосибирска», – отметила управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Новосибирск Наталья Голубева.