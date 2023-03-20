Кредит наличными банка «Открытие» признан лучшим потребительским кредитом года

Банк «Открытие» победил в номинации «Потребительский кредит года — 2022» ежегодной премии крупнейшего российского финансового маркетплейса Банки.ру.

По мнению экспертного совета Банки.ру, банк «Открытие» сумел соединить в продукте одни из самых выгодных условий на рынке потребительского кредитования: на протяжении всего года банк регулярно снижал процентные ставки и проводил акции.

Эксперты также отметили, что банк принимает решение по заявке практически моментально, а представитель банка бесплатно доставляет документы и дебетовую карту с кредитными средствами на дом.

Банк «Открытие» выдает кредит наличными на любые цели с кешбэком и бесплатной доставкой на сумму от 50 тысяч до 5 миллионов рублей.

Подробнее с условиями кредита наличными от «Открытия» можно ознакомиться на сайте банка.

Ежегодная премия Банки.ру — одного из главных событий российского финансового рынка. 16 церемония вручения премии прошла 16 марта в Москве. В этом году премия Банки.ру состояла из 28 номинаций и семи основных категорий. За вклад в развитие отрасли, высокий уровень клиентского сервиса и создание самых выгодных и востребованных в 2022 году финансовых продуктов были отмечены лучшие банки, МФО, страховые и инвестиционные компании.