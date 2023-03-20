Объем соглашений по кредитованию гостиничного сегмента в Сбере составил более 100 млрд рублей

Объем кредитования гостиничного сегмента в Сбербанке составил 100 млрд рублей. Гостиницы составляют 6% от портфеля кредитования коммерческой недвижимости в банке. Об этом рассказал управляющий директор, начальник управления по работе с клиентами недвижимости Сбербанка Арсен Оганджанян, выступая на Международной выставке по туризму и индустрии гостеприимства в рамках пленарной сессии «Государственное регулирование и меры поддержки туриндустрии». В дискуссии приняли участие заместитель министра экономического развития, члены комитета Госдумы по туризму, представители бизнес-сообщества, и Сбер, как ключевой игрок на рынке предоставления финансовых услуг компаниям сектора туриндустрии.

На сегодняшний день банк кредитует 85 проектов, а к концу 2024 года эта цифра может вырасти вдвое, поскольку у гостиничной отрасли есть значительный потенциал для роста.

Арсен Оганджанян, управляющий директор, начальник управления по работе с клиентами недвижимости:

«Сегодня Сбербанк является лидером в кредитовании гостиничных проектов, и мы видим дальнейший потенциал для роста нашего портфеля. Ключевым драйвером появления новых проектов в отрасли можно назвать субсидирование процентной ставки в рамках Постановления Правительства № 141: сегодня банком в рамках программы заключены соглашения по финансированию 26 проектов на общую сумму порядка 67 млрд. руб. При этом мы видим потенциал для развития отрасли при дальнейшем предоставлении субсидий в рамках новых «волн» отбора проектов.».