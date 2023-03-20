Названа самая высокооплачиваемая отрасль в Иркутской области

Регион занял 17 место в России по уровню заработка в самой высокооплачиваемой отрасли. Согласно рейтингу РИА Новости, самой высокооплачиваемой отраслью в Приангарье стала добывающая. Средняя зарплата в ней составила 110 тыс. рублей.

В шести регионах в лучших отраслях люди в среднем зарабатывают более 150 тысяч рублей. В 14 регионах в лучших отраслях зарплаты варьируются от 100 до 150 тысяч рублей. В 50 регионах зарплаты находятся в диапазоне 50-100 тысяч рублей, и в 15 регионах в лучших отраслях зарабатывают менее 50 тысяч рублей.

Составители рейтинга отмечают, что несколько регионов лидируют с явным отрывом. В Москве, согласно статистике, в отрасли «Банки и финансовые услуги» средняя зарплата составляет 224 тысячи рублей в месяц, что является лучшим результатом среди всех регионов и отраслей. Аналитики обращают внимание, что в данной отрасли работает почти 300 тысяч человек, или 6% всех работников столицы.