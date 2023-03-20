АТБ вводит новый срок вклада в рублях на 273 дня

Азиатско-Тихоокеанский банк начал предлагать своим клиентам новый срок по всей линейке рублевых депозитов «АТБ. Вклад» и «АТБ. Вклад Онлайн». Теперь депозит можно открыть на 9 месяцев.

Максимальная процентная ставка по «АТБ. Вклад» без пополнения и снятия при оформлении в офисе банка составит 8% годовых, а при открытии депозита онлайн – 8,2% годовых. Также доступны вклады с возможностью пополнения.

Выплата процентов осуществляется в зависимости от вклада: как в конце срока, так и ежемесячно с капитализацией или выплатой на другой счет.

Доходность действующих вкладов и накопительных счетов можно наглядно рассчитать на сайте банка, воспользовавшись онлайн-калькулятором.

АТБ является участником системы страхования вкладов, все вклады застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.