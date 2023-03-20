В Альфа-Банке лучший счет для бизнеса по версии Банки.ру

Счёт для бизнеса Альфа-Банка стал лидером по количеству онлайн-заявок по итогам 2022 года. Это самое популярное предложение на Банки.ру.

Альфа-Банк победил в номинации премии Банки.ру «Счет для бизнеса» с предложением для клиентов «Ноль за обслуживание» по итогам 2022 года. В рамках предложения предприниматели могут открыть счет с бесплатным обслуживанием навсегда. Победитель определялся по количеству заявок, поданных через сервисы Банки.ру.

Счет можно открыть за 1 час, а получать платежи в тот же день. Платежи другим юрлицам и ИП, у которых есть счет в Альфа-Банке, проходят без комиссии. А еще предприниматели могут бесплатно получить доступ к сервису для создания сайта и сразу драйвить онлайн-продажи. И все это - без посещения офиса.

Премия Банки.ру уже 16 лет присуждается за востребованные и выгодные финансовые решения, высокий уровень клиентского сервиса и вклад в развитие отрасли. Банки.ру