А-Клуб получил награду за лучший сервис private banking в России

Сервис А-Клуба был отмечен как лучший в стране по результатам исследования Frank RG «Private Banking в России 2022».

Эксперты оценили финансовые показатели, широту предложения и удобство сервисов в 16 российских банках. Важным этапом исследования стал опрос реальных клиентов, которые поделились своими предпочтениями и готовностью рекомендовать свой банк другим.

А-Клуб регулярно предлагает своим клиентам актуальные решения, например, в 2022 году одним из наиболее заметных запусков стал запуск технологичных платёжных колец. Кроме того, клиенты А-Клуба получили возможность выбирать не только классические инструменты для инвестиций, но также золото и бриллианты.

А-Клуб — закрытое деловое сообщество Альфа-Банка. Управляет крупным частным капиталом, предлагает лучшие инвестиционные и финансовые решения.