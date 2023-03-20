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Альфа-Банк запустил скидки в лучших ресторанах страны из списка Great List

Альфа-Банк предложил 5% скидку клиентам Альфа-Премиум и А-Клуба в ресторанах, кафе и барах из первого премиального гида по ресторанам России Great List.

Кроме того, по картам Мир Supreme можно получить кэшбэк за рестораны, дополнительно вернув до 17% от чека.

Great List – первый в России единый гид по лучшим местам крупных городов, запущенный при поддержке Альфа-Банка.

Чтобы найти ресторан со скидкой, нужно на сайте Great List выбрать нужный город и в фильтре нажать на «Скидка 5% по премиальным картам Альфа-Банка». Новые места и скидки добавляются в список ежедневно.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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