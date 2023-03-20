Соискатели стали реже соглашаться на меньшую зарплату ради гарантированного трудоустройства в Иркутской области

Служба исследований hh.ru выяснила ожидания работников из Иркутской области на рынке труда в 1 квартале 2023 года. Один из результатов исследования – в регионе снижается готовность соискателей идти на уступки в зарплате, даже ради гарантированного трудоустройства.

В первом квартале 2023 года 40% опрошенных соискателей из Иркутской области заявили о готовности снизить зарплатные ожидания, если это приведет к гарантированному приему на работу, опри этом число таких работников снизилось по сравнению с предыдущим кварталом (4 кв. 2022 г) на 1%.

Любопытно, что среди регионов Сибири, наименьшую гибкость в отношении предлагаемых зарплат проявляют сейчас соискатели из Алтайского края (лишь 34% из них готовы к уступкам) и Кузбасса (36%).

Чаще всего подвинуться в меньшую сторону в зарплатных ожиданиях готовы в настоящий момент ИТ-специалисты, эксперты по стратегиям, инвестициям и консалтингу, сотрудники из сферы развлечений и масс-медиа, а также маркетологи и PR-специалисты.

Еще 40% специалистов из Приангарья не согласятся на снижение зарплаты, даже ради гарантированного трудоустройства, однако, доля таких снизилась за последний квартал на 2%.

Менее всего склонны уступать в зарплате кадры из сферы спорта и красоты, специалисты по добыче сырья, сотрудники из автобизнеса, строители, медики, менеджеры по продажам, производственники, кадры из ресторанно-гостиничного направления и сотрудники, занятые в розничной торговле.

«Всех этих специалистов объединяет один общий признак – их не хватает на рынке труда. Чем выше дефицит кадров, тем ниже мотивация уступать в зарплате, поскольку у таких людей всегда есть выбор из нескольких предложений о работе», – комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

Напомним, по итогам февраля средняя предлагаемая зарплата в Иркутской области составила 67,6 тысяч рублей, и это на 16% выше, чем в среднем по России. Средняя ожидаемая зарплата в регионе – 52,5 тысяч рублей, что на 10% меньше, чем в среднем по стране.