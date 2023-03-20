«Это не остановит кризис» – Дерипаска о покупке Credit Suisse банком UBS

В воскресенье стало известно о сделке по покупке проблемного швейцарского банка Credit Suisse банком UBS. Российский бизнесмен Олег Дерипаска уверен, что это не остановит кризис. Чтобы купировать кризис – необходимо срочно снижать процентные ставки, в том числе и в России, считает предприниматель.

– Слишком далеко зашли ультралиберальные экономисты из ФРС, задирая бездумно ставки, в своём упорстве не замечать реальность. Чтобы сбить инфляцию, нужно не только деньги делать дороже для потребителей (это и наши умеют), но и доступнее для тех, кто хочет производить больше нужных товаров, тем самым создавая возможность снижать цены за счет увеличения предложения. И это должно быть, особенно сейчас, очень важным уроком для всех наших официальных горе-экономистов, которые уже который год упорствуют в этой своей ахинее, – пишет Олег Дерипаска в телеграм.

От критики зарубежных регуляторов бизнесмен перешёл к критике российского ЦБ, политика которого способствует «перекачиванию денег из реального сектора в банковский».

– За счет высоченных, ничем не оправданных ставок, мы лишаем нашу страну надежды на скорое восстановление и выход из этого кризиса. 12 лет в стране нет содержательного экономического роста. Примерно столько же падают реальные доходы населения. Зачем нужно это безумное упорство? Кому что доказываем? Вот эти за океаном попробовали поэкспериментировать с высокими ставками. Им быстрее не повезло, потому что их экономика слишком рыночная и не выносит серьезного дисбаланса. И мы понимаем, что свое слово еще не сказал Китай, который может очень жестко отомстить за эти унижения последних семи лет, подставив ножку американской экономике именно сейчас, и начав продавать казначейские бумаги министерства финансов США, – поясняет бизнесмен.

Он напоминает , что в Китае ставки почти в 2 раза ниже, чем в России, но при этом у них 5-процентный рост в экономике и в доходах населения.

«Пора снижать ставки, – призывает власти Олег Дерипаска. – Хватит издеваться над здравым смыслом. Кабальные кредиты госбанков загонят нашу экономику в серьезный кризис».

Напомним, что Банк России 17 марта оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. По мнению регулятора, вероятность повышения ставки в текущем году превышает вероятность ее снижения.