БрАЗ снижает объемы выбросов с опережением графика и готовится к перестройке

БрАЗ снижает объемы валовых выбросов с опережением графика. О выполнении мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух» управляющий директор предприятия Евгений Зенкин рассказал на заседании постоянной депутатской комиссии по экологии, сообщает БСТ.

Участником проекта «Чистый воздух» Братский алюминиевый гигант стал в 2019 году. Однако модернизация на заводе началась задолго до этого – в 2007-м, по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски. Основные меры, предпринимаемые для сокращения воздействия на окружающую среду, – строительство современные газоочистных установок, модернизация нынешних ГОУ, перевод корпусов электролиза на технологию ЭкоСодерберг, автоматизация и механизация процессов.

– За 2022 год факт снижения объёма валовых выбросов по сравнению с базовыми, когда началась эта программа, составляет 8,4 % при плане 6 %, – говорит Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа. – Мы немножко идём с опережающим эффектом. Это говорит об эффективности оборудования, которое мы сегодня устанавливаем в рамках этой программы СГОУ. Соответственно, мы доработали и дополнительно ввели “мокрый хвост” для улавливания сернистых соединений, что также увеличивает эффективность экологических мероприятий.

В 2022 году на заводе установили 234 электролизёра «ЭкоСодерберг». Продолжается обновление парка обрабатывающей дизельной техники. Получено разрешение и приобретено оборудование для строительства двух «сухих» газоочисток.

Параллельно на БрАЗе весь прошлый год велась подготовительная работа по проекту кардинальной перестройки завода, результатом которой станет еще более существенное снижение нагрузки на окружающую среду. После перевода половины производства братского алюминия на технологию предварительно обожжённого анода попадание в атмосферу бенз(а)пирена будет полностью исключено. Выброс фтористых соединений сократится в 10 раз. Новые корпуса электролиза построят на месте действующих восьми корпусов первого цеха.

– Доклад понятный, по нему видно, что вопрос экологии на заводе решается. Модернизация происходит, планы у завода соответствующие, - комментирует Андрей Антоненков, заместитель председателя постоянной депутатской комиссии по экологии. - Ждём снижения выбросов, в первую очередь – по фтористым выбросам.

Документация по проекту кардинальной перестройки БрАЗа в 2022 году уже получила положительную оценку Государственной экологической экспертизы и сейчас проходит этап Главной государственной экспертизы. На промплощадку завода доставлено новое оборудование для производства анодных узлов к электролизёрам РА-550. Проведен основной этап капитального ремонта дороги от федеральной трассы до Братского завода ферросплавов. Продолжается закупка необходимых строительных материалов и комплектующих.