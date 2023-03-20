РУСАЛ выделит 16 млн рублей на развитие города Шелехова и Шелеховского района

Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2023 год между компанией и администрациями города и района подписали сегодня во Дворце культуры «Металлург». Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Фото: Елизавета Трофимова

Подписи в документах поставили Владислав Патин, исполняющий обязанности генерального директора Иркутского алюминиевого завода, Максим Модин, мэр Шелеховского района, и Алексей Тенигин, глава города Шелехова.

Владислав Патин, и.о. генерального директора Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ:

– Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве – это уже добрая традиция, которая позволяет участвовать компании РУСАЛ в развитии города Шелехова и Шелеховского района. На эти цели компания направит в этом году 16 миллионов рублей.

Миссия компании - создание благоприятных условий для социально-экономического развития территории, для комфортной жизни горожан и сотрудников шелеховской промплощадки. Инвестиции РУСАЛа, в первую очередь, будут направлены на развитие инфраструктуры и учреждений, необходимые для образования и воспитания детей.

Максим Модин, мэр Шелеховского района:

– В том году мы будем приобретать оборудование для школ и детских садов Шелеховского района. На эти цели РУСАЛ нам выделяет 7 миллионов рублей. Это очень значительная сумма. Благодарим компанию и основателя за добрые традиции, которые позволяют поддерживать наши инициативы.

Алексей Тенигин, глава города Шелехова:

– 9 миллионов рублей для города выделил ИркАЗ – это очень хорошие инвестиции при дефицитном городском бюджете. РУСАЛ системно оказывает благотворительную помощь городу Шелехову. Это давняя традиция, которую заложил еще основатель компании Олег Дерипаска. Я благодарен за ответственный подход к развитию нашей территории, смело могу говорить о том, что завод занимает главное место в ряду социальных партнеров города.

В этом году на средства РУСАЛа будут приобретены и установлены детские площадки, закупят сцену, которая необходима городу для проведения массовых мероприятий, кроме того, в образовательные учреждения и учреждения культуры приобретут музыкальные инструменты и другое необходимое оборудование.