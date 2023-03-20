Китай продает американский госдолг

Объем «Трежерис» на счетах страны сократился до 14-летнего минимума. Об этом сообщают «Известия».

По итогам января Китай владел американскими облигациями на сумму 859,4 млрд долларов, что на 7,7 млрд долларов меньше, чем в декабре. Китайские запасы американских бумаг сокращаются на протяжении шестого месяца подряд. Причем падение в январе вдвое ускорилось по сравнению с декабрьским. КНР в качестве инвестора с лихвой компенсировала Япония, которая увеличила свои вложения сразу на 28 млрд долларов.

Аналитики отмечают, что частично снижение объема инвестиций может объясняться не реальной продажей активов, а их переоценкой.

Что во многом действительно так: в последние месяцы на фоне повышения ставки ФРС рыночная стоимость государственных облигаций США прежних выпусков в основном снижалась. Однако хотя это соображение применимо к конкретному месяцу, бессмысленно отрицать тренд на снижение зависимости китайских ЗВР и других доходов от экспорта страны от рынка американских государственных обязательств, а также общую диверсификацию активов.

Несмотря на то что глобальный финансовый кризис 2008–2009 годов несколько пошатнул доверие к американской финансовой системе, вторая экономика мира продолжала усердно вкладываться в государственные активы первой все начало 2010-х, а пика (1,28 трлн долларов) инвестиции достигли в 2013 году.