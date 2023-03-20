Оборот баллонов предлагают взять под контроль в России

В настоящее время в стране насчитывается около 50 млн емкостей, 80% из них требуют замены. Об инициативе председателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального узнали «Известия».

Их изношенность создает дополнительные риски для граждан и может привести к взрывам. Парламентарии предлагают создать специальную организацию по учету этого оборудования и единую автоматизированную систему его фиксации.

«В настоящее время одной из актуальных проблем является отсутствие должного контроля за техническим состоянием газовых баллонов, их оборотом, что неминуемо влечет за собой большие риски», – говорится в письме.

Усиление контроля необходимо, так как изношенное оборудование может взрываться и создавать риски для граждан, отметил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.