Какие системные приложения можно удалить на телефоне для освобождения памяти?

Системные приложения – это программы, предустановленные производителем, такие как «Часы» и «Калькулятор» на устройствах Android, а также FaceTime и iTunes Store на устройствах iOS.

Какие приложения устанавливать на гаджеты – решают сами производители. Но в некоторых странах их законодательно обязывают обеспечить предустановку отечественных программ, которые также занимают место в памяти устройства.

Какие системные приложения можно безопасно удалить с телефона рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.

Во-первых, посмотрите на дублирующие приложения и выберете одно. Так, если вы используете Яндекс.Карты или 2ГИС, то можно спокойно удалить штатные приложения на устройстве – Google Карты или Apple Maps.

Во-вторых, удалите приложения, которые занимают больше всего места. К примеру, мессенджеры, музыкальные сервисы и соцсети. Кроме того, практически на любом смартфоне можно без проблем удалить: погодные виджеты, календарь и любые органайзеры, калькулятор, диктофон и звукозапись, переводчики, заметки, советы и другие системные приложения.

Посмотрите также, какие не системные приложения вы не используете и удалите их. Лучше всего очищать память встроенными программными средствами. На устройствах iOS есть функция «Сгрузить». Место в памяти телефона освободится, при этом данные будут сохранены. Для этого нужно зайти в «Настройки» – «Основные» – «Хранилище iPhone» – выбрать приложение –«Сгрузить приложение» – подтвердить выбор. Кстати, если возле приложения написано «Не использовалось», вы можете смело его удалить, а не выгружать, потому что там нет данных.

На устройствах Android для очистки памяти нужно зайти в «Настройки» – «Приложения» – «Сортировать по размеру» – выбрать приложение – память – очистить данные / очистить кэш.

Удаление приложений – это простой и эффективный способ навести порядок на домашнем экране, наладить функциональность устройства и сделать так, чтобы приложения не дублировали друг друга.

Если вы вдруг передумали и хотите вернуть какое-то приложение обратно достаточно зайти в Google Play или App Store, найти нужное системное приложение, после чего загрузить его на телефон.