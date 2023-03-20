Каждый четвертый россиянин увольняется, ни с кем не прощаясь

Самый распространенный способ расстаться с коллегами при увольнении – устное прощание в последний рабочий день. По сравнению с 2021 годом, россияне стали реже приглашать коллег в бары, но чаще прощаться устно и угощать сослуживцев пиццей или тортом. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

При увольнении каждый второй россиянин (53%) прощался с коллегами устно. Каждый пятый (22%) приносил либо заказывал на работу угощение для коллег — например, пиццу, суши или торт. По рассказам 8% опрошенных, напоследок теперь уже бывшие сослуживцы вместе ходили в клуб, бар или кафе. 5% респондентов в свой последний рабочий день рассылали прощальные письма коллегам. Уходил по-английски каждый четвертый россиянин.

Напоследок организовывать на работе небольшое чаепитие больше свойственно женщинам (25% против 20% среди мужчин), походы в бар чаще устраивают мужчины (9% против 6% среди женщин).