«Иркутскэнергосбыт» и МЧС договорились об обмене данными

Документ подписали главный инженер «Иркутскэнергосбыт» Олег Герасименко и начальник ГУ МЧС по Иркутской области Вячеслав Федосеенко. Об этом рассказали в компании.

Сотрудничество будет осуществляться на всех уровнях единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Предусмотрена организация совместных совещаний, учений, семинары по обмену опытом и консультации по вопросам предупреждения, возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Со своей стороны, мы готовы предоставлять необходимые сведения в зоне ответственности компании. Надеемся, что такой информационный обмен облегчит работу оперативных служб и позволит отладить получение необходимых сведений в максимально короткие сроки», – говорит Андрей Харитонов, директор «Иркутскэнергосбыт».