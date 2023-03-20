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«Иркутскэнергосбыт» и МЧС договорились об обмене данными

Документ подписали главный инженер «Иркутскэнергосбыт» Олег Герасименко и начальник ГУ МЧС по Иркутской области Вячеслав Федосеенко. Об этом рассказали в компании.

Сотрудничество будет осуществляться на всех уровнях единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Предусмотрена организация совместных совещаний, учений, семинары по обмену опытом и консультации по вопросам предупреждения, возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Со своей стороны, мы готовы предоставлять необходимые сведения в зоне ответственности компании. Надеемся, что такой информационный обмен облегчит работу оперативных служб и позволит отладить получение необходимых сведений в максимально короткие сроки», – говорит Андрей Харитонов, директор «Иркутскэнергосбыт».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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