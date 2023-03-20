Держатели облигаций Credit Suisse потеряют инвестиции на 17 млрд долларов

Слияния банка с UBS уничтожило рискованные бумаги, сообщает зарубежное издание Bloomberg.

Держатели облигаций Credit Suisse Group AG понесли исторические потери: поглощение UBS Group AG уничтожило рискованные облигации на сумму около 16 млрд швейцарских франков (17,3 млрд долларов).

Сделка приведет к «полному списанию» дополнительных облигаций первого уровня банка с целью увеличения основного капитала, говорится в заявлении швейцарского финансового регулятора FINMA. При этом акционеры банка получат 3 млрд франков.

Списание облигаций является крупнейшим убытком для европейского рынка.

Оно намного превосходит единственное на сегодняшний день списание по данному виду ценных бумаг: убыток в размере 1,35 млрд евро (1,44 млрд долларов), понесенный держателями младших облигаций испанского кредитора Banco Popular SA в 2017 году, когда он был поглощен Banco Santander SA за один евро, чтобы избежать краха.