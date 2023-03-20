Новости

Держатели облигаций Credit Suisse потеряют инвестиции на 17 млрд долларов

Читайте также:

Прогноз курса доллара на 20–24 марта
20 марта 2023
Прогноз курса доллара на 16–17 марта
16 марта 2023

Слияния банка с UBS уничтожило рискованные бумаги, сообщает зарубежное издание Bloomberg.

Держатели облигаций Credit Suisse Group AG понесли исторические потери: поглощение UBS Group AG уничтожило рискованные облигации на сумму около 16 млрд швейцарских франков (17,3 млрд долларов).

Сделка приведет к «полному списанию» дополнительных облигаций первого уровня банка с целью увеличения основного капитала, говорится в заявлении швейцарского финансового регулятора FINMA. При этом акционеры банка получат 3 млрд франков.

Списание облигаций является крупнейшим убытком для европейского рынка.

Оно намного превосходит единственное на сегодняшний день списание по данному виду ценных бумаг: убыток в размере 1,35 млрд евро (1,44 млрд долларов), понесенный держателями младших облигаций испанского кредитора Banco Popular SA в 2017 году, когда он был поглощен Banco Santander SA за один евро, чтобы избежать краха.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (753)


Реклама на сайте

Идиллия загородной жизни
Идиллия загородной жизни. Экскурсия по поселку «Идиллия Эстейт»
Новые дома в коттеджном поселке «Идиллия Эстейт»
Дома-скульптуры. Сергей Шергин и Александр Янов – о новых коттеджах в поселке «Идиллия Эстейт»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес